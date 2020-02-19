Refüje çarpan otomobilin alev alması güvenlik kamerasına yansıdı
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Refüje çarpan otomobilin alev alması güvenlik kamerasına yansıdı

Giresun'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

19.02.2020 21:44 | Son Güncelleme: 19.02.2020 21:45
Refüje çarpan otomobilin alev alması güvenlik kamerasına yansıdı

'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin alev aldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ilçesi Sahil Yolunda, K.S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak alev aldı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazada yaralanan sürücü, Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracın çarpmanın etkisiyle alev aldığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Refüje çarpan otomobilin alev alması güvenlik kamerasına yansıdı
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