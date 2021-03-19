DÜZCE Kontrolden çıkan otomobil TIR'ın önüne savruldu: 2 yaralı
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DÜZCE Kontrolden çıkan otomobil TIR'ın önüne savruldu: 2 yaralı

19.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:28

Kontrolden çıkan otomobil TIR'ın önüne savruldu: 2 yaralıTEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde TIR, kontrolünü kaybederek yola savrulan otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil TIR'ın önüne savruldu: 2 yaralı

TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde TIR, kontrolünü kaybederek yola savrulan otomobile çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza TEM otoyolu Düzce geçişi Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Zuhal Turhan idaresindeki 41 H 1836 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak orta refüje çarptıktan sonra yolun orta şeridine savruldu. Bu sırada arkadan gelen Halim Arıca yönetimindeki 44 ABP 881 plakalı TIR, duramayarak yolun orta şeridindeki araca çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Zuhal Turhan ve yanındaki annesi Dursine Canbazoğlu'nu(64) bulundukları yerden kurtardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulans ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE Kontrolden çıkan otomobil TIR'ın önüne savruldu: 2 yaralı
DÜZCE Kontrolden çıkan otomobil TIR'ın önüne savruldu: 2 yaralı
DÜZCE Kontrolden çıkan otomobil TIR'ın önüne savruldu: 2 yaralı
DÜZCE Kontrolden çıkan otomobil TIR'ın önüne savruldu: 2 yaralı
DÜZCE Kontrolden çıkan otomobil TIR'ın önüne savruldu: 2 yaralı
DÜZCE Kontrolden çıkan otomobil TIR'ın önüne savruldu: 2 yaralı
DÜZCE Kontrolden çıkan otomobil TIR'ın önüne savruldu: 2 yaralı
DÜZCE Kontrolden çıkan otomobil TIR'ın önüne savruldu: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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