Refüje çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde refüje çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde refüje çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu'dan Karabük istikametine gitmekte olan Betül Ç. yönetimindeki 78 BE 636 plakalı otomobil, Kireç Kuyusu mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Karşı şeride geçerek durabilen otomobildeki sürücü ve yanındaki Emirhan Y. yaralandı.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü Safranbolu Devlet, Emirhan Y'yi ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA