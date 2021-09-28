REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

DİYARBAKIR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. D.Ş. yönetimindeki 34 RH 0121 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce kaldırıma ardından da refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ile otomobildeki M.Ç. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yol, otomobilin yan dönmesi sonucu kapandı. Yol, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.