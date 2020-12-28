Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük'te refüje çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Kastamonu istikametine giden Y.S. yönetimindeki 34 UK 5542 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle Toprakcuma yakınlarında kontrolünü kaybetti.

Refuje çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan C.S. yaralandı.

Yaralılar, diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolda önlem alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler