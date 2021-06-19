Refüje çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı
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Refüje çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - Haberler | 3. Sayfa

Refüje çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı Sakarya'nın Karasu ilçesinde refüje çarpan otomobil yan yattı.

Refüje çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde refüje çarpan otomobil yan yattı. Araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden ilçeye girmekte olan B.Ş. idaresindeki 41 AHK 365 Peugeot markalı otomobil, sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı. Çarpmanın sonucunda otomobil yaklaşık 25 metre sonra refüjdeki aydınlatma direğine çarptı ve yan yatarak durabildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerini, araç içerisinden çıkardığı yaralı B.Ş. ve araç içerisinde bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Refüje çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı
Refüje çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı
Refüje çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı
Refüje çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı
Refüje çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı
Refüje çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esra Angün

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