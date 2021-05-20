Refüje çarpan otomobil ters şeritte 50 metre sürüklendi
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Refüje çarpan otomobil ters şeritte 50 metre sürüklendi

Refüje çarpan otomobil ters şeritte 50 metre sürüklendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'un Aşkale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarptıktan sonra ters şeride dönerek 50 metre sürüklendi.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarptıktan sonra ters şeride dönerek 50 metre sürüklendi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre, kaza saat 13.30 sıralarında Erzurum-Aşkale karayolunda meydana geldi. K.Y. idaresindeki 06 DE 5769 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle şeritte ters yöne dönen otomobil 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Yolun boş olması olası faciayı önlerken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

Refüje çarpan otomobil ters şeritte 50 metre sürüklendi
Refüje çarpan otomobil ters şeritte 50 metre sürüklendi
Refüje çarpan otomobil ters şeritte 50 metre sürüklendi
Refüje çarpan otomobil ters şeritte 50 metre sürüklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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