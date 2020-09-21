Refüje çarpan otomobil takla attı, sürücü yaralı kurtuldu
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Refüje çarpan otomobil takla attı, sürücü yaralı kurtuldu

Refüje çarpan otomobil takla attı, sürücü yaralı kurtuld Elazığ'da refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralı kurtuldu.

21.09.2020 00:02 | Son Güncelleme: 21.09.2020 00:06

Refüje çarpan otomobil takla attı, sürücü yaralı kurtuld

ELAZIĞ - Elazığ'da refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralı kurtuldu.

Kaza, Çaydaçıra Mahallesi Kuzey Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H. T. idaresindeki 27 F 5810 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Kazada sürücü yaralanırken,diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerine inceleme yaptı.

Refüje çarpan otomobil takla attı, sürücü yaralı kurtuldu

Kaynak: İHA

IHA Editörü - KAMİL CANKILIÇ
KAMİL CANKILIÇ
IHA Editörü
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