Refüje çarpan otomobil takla attı, öğrenciler yara almadan kurtuldu - Haberler
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Refüje çarpan otomobil takla attı, öğrenciler yara almadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük'te kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı. Otomobilde bulunan 2 üniversite öğrencisi kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza Karabük-Safranbolu karayolu Babasultan kavşağında meydana geldi. Enes A. sevk ve idaresindeki 16 ARP 503 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Sürücü ile yanında bulunan yolcu kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ACİL Servis ekipleri sevk edilirken araçta bulunan kişiler kırdıkları camdan kendi imkanları ile kurtuldu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Yasin Erdem - Samet Oğuzhan Doğan/ İHA)

Refüje çarpan otomobil takla attı, öğrenciler yara almadan kurtuldu

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