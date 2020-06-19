Refüje çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda meydana geldi. Yasin Ç. (28) yönetimindeki 78 AH 643 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak karışı şeride geçip takla attı. Ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan Yasin Ç., Durmuş Y. (39) ile Sezgin K.'ya (38) ilk müdahalede bulundu. Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA