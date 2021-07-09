Refüje çarpan otomobil takla atıp şarampole düştü; 1'i ağır 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Refüje çarpan otomobil takla atıp şarampole düştü; 1'i ağır 4 yaralı

Refüje çarpan otomobil takla atıp şarampole düştü; 1'i ağır 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çivril ilçesinde sürücü hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce orta refüje çarptı, ardından yoldan çıkarak şarampole düşüp takla atan araçta 5 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde sürücü hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce orta refüje çarptı, ardından yoldan çıkarak şarampole düşüp takla atan araçta 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesi İğdir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uşak istikametinden Çivril istikametine seyir halinde olan sürücü Özkan A.'nın kullandığı 64 LZ 396 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araçla önce orta refüje çarptı, ardından yoldan çıkarak şarampole düşüp takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiyeye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Özkan A.'yı ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk etti. Olay yerinde bulunan diğer 4 yaralı ise ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Refüje çarpan otomobil takla atıp şarampole düştü; 1'i ağır 4 yaralı
Refüje çarpan otomobil takla atıp şarampole düştü; 1'i ağır 4 yaralı
Refüje çarpan otomobil takla atıp şarampole düştü; 1'i ağır 4 yaralı
Refüje çarpan otomobil takla atıp şarampole düştü; 1'i ağır 4 yaralı
Refüje çarpan otomobil takla atıp şarampole düştü; 1'i ağır 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polisi çileden çıkaran alkollü kadın, gazetecilere de saydırdı: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten
Polisi çileden çıkaran alkollü kadın, gazetecilere de saydırdı: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten
Hayvan yemi yüklü tırın bariyerlere çarpması sonucu sürücü ve yanında bulunan yolcu feci şekilde hayatını kaybetti
Hayvan yemi yüklü tırın bariyerlere çarpması sonucu sürücü ve yanında bulunan yolcu feci şekilde hayatını kaybetti
Alkollü sürücü yaşamlarının baharındaki iki genç kızı hayattan kopardı
Alkollü sürücü yaşamlarının baharındaki iki genç kızı hayattan kopardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Şevval Sam Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Erol Bulut Metin Oktay Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Refüje çarpan otomobil takla atıp şarampole düştü; 1'i ağır 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 15:29:45. #1.16#

title