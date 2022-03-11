Refüje çarpan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı - Haberler

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Refüje çarpan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Refüje çarpan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarpıp 50 metre sürüklenerek yan durdu: 1 kişi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Refüje çarpan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarpıp 50 metre sürüklenerek yan durdu: 1 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi.

İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Şaban Yolu yönetimindeki 16 J 8143 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki koruma tellerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle 50 metre sürüklenen otomobil yan durdu. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Refüje çarpan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Refüje çarpan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Refüje çarpan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Refüje çarpan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Refüje çarpan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Refüje çarpan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

Otomobil, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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