Refüje Çarpan Motosiklet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Konya

Konya'da refüje çarpan motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Mahmud Cevvad'ın (20) kullandığı plakasız motosiklet, merkez Karatay ilçesi Karaaslan Dede Mahallesi Sarı Hoca Caddesinde refüje çarparak devrildi.



Başından yara alan sürücü Cevvad, olay yerinde hayatını kaybetti.



Motosikletin arka kısmında bulunan Yusuf Ali Kaç (15) yaralandı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Kaç'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kazayı haber alıp olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren Mahmud Cevvad'ın annesini, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.



İncelemelerin ardından Cevvad'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.