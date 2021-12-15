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Refüje çarpan kamyonun lastiği patladı

Refüje çarpan kamyonun lastiği patladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Refüje sert şekilde çarpınca lastiği patlayan kamyon sürücüsü güçlükle durabildi.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayıkçılar istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan F.I.' nin kullandığı 57 DU 157 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybedince hızlıca refüje çarptı. O esnada lastiği patlayan kamyon yağmur dolayısıyla yolun kaygan olmasıyla kaymaya başladı. Sürücünün güçlükle durdurabildiği kamyonda maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Refüje çarpan kamyonun lastiği patladı

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