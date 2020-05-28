Refüje çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı
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Refüje çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

Refüje çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı BALIKESİR'in Havran ilçesince yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpan çift kabin arazi aracındaki 2 kişi yaralandı.

Refüje çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı
28.05.2020 19:23 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:23

Refüje çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

 

BALIKESİR'in Havran ilçesince yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpan çift kabin arazi aracındaki 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'den Edremit yönüne giden 55 LM 114 plakalı çift kabin arazi aracı, sürücüsü M.B., Hamas Çakılı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç refüje çarparak karşı şeride geçti. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleriyle, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.B.ve Ş.B. Havran Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yolda güvenlik önlemleri alan jandarma 2 şeritli yolun tek şeridinden trafik akışını sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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