Refüje çarpan araç devrildi: 1 yaralı
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Refüje çarpan araç devrildi: 1 yaralı

24.03.2021 20:34 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:53

Refüje çarpan araç devrildi: 1 yaralı Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi.

Refüje çarpan araç devrildi: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi. Araç sürücüsü kazada yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Kilimli İlçesinde meydana geldi. 67 DD 591 plakalı Opel marka aracın sürücüsü Yüksel K. direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç devrildi.

Kazada araç sürücüsü Yüksel K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar aracı tekerleklerinin üzerine çevirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Refüje çarpan araç devrildi: 1 yaralı
Refüje çarpan araç devrildi: 1 yaralı
Refüje çarpan araç devrildi: 1 yaralı
Refüje çarpan araç devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM

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