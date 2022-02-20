Refüjdeki direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı - Haberler
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Refüjdeki direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı, Ali Kadı - Güncel
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Refüjdeki direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

NİĞDE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

NİĞDE (DHA) - NİĞDE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Niğde-Bor yolunda meydana geldi. D.A. (20) yönetimindeki 06 VDU 16 plakalı otomobilsürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen araçta sürücü D.A. ile yanındaki G.G. (19) sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan G.G.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.


Refüjdeki direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Refüjdeki direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Refüjdeki direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Refüjdeki direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Güncel

Otomobil, İtfaiye, Niğde, Kaza, Güncel, Haberler

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