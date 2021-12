KÜTAHYA-REFÜJDEKİ AYDINLATMA DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

FATİH, İSTANBUL (DHA) - KÜTAHYA'da kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, Fuatpaşa Mahallesi Fatih Sanayi Caddesi üzerindeki TOKİ köprüsünde meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 43 DC 275 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü M.Y. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Y., ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

