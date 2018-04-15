Refüjdeki Ağaçlar Hastane Bahçesine Naklediliyor

Antalya'nın Korkuteli ilçesi'nde içme suyu şebekesi yenileme, yağmur drenaj, sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları kapsamında refüjde bulunan yetişkin çam ağaçlarını Devlet Hastanesi Bahçesine taşınıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Mehmet Akif Ersoy Bulvarı ve Atatürk Caddesi içme suyu şebekesi yenileme, yağmur drenaj, sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları kapsamında refüjde bulunan yetişkin çam ağaçlarını Devlet Hastanesi Bahçesine taşınıyor. AK Parti İlçe Başkanı İlhami Yıldıran, "Yoldaki alt yapı ve kaldırım çalışmaları kapsamında orta refüjde bulunan çam ağaçları Devlet Hastanesine taşınarak toprakla buluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi'nin özel ağaç söküm araçlarıyla bu ağaçlar sökülerek hastane bahçesine dikiliyor. Ağaçları özenle kaldırarak zarar vermeden bahçeye dikimi gerçekleşti" dedi. - ANTALYA