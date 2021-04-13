Refüjdeki ağacı devirdi, hurdaya dönen kamyonetten yaralı kurtuldu
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Refüjdeki ağacı devirdi, hurdaya dönen kamyonetten yaralı kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Refüjdeki ağacı devirdi, hurdaya dönen kamyonetten yaralı kurtuldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kamyonet sürücüsü refüjdeki ağaca çarpması neticesinde ağır yaralandı.

Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, '30 saniyen var, sonrasına karışmam' diye mesaj attı
Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, "30 saniyen var, sonrasına karışmam" diye mesaj attı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kamyonet sürücüsü refüjdeki ağaca çarpması neticesinde ağır yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesi Gedikli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya-Denizli Karayolunda ilçe merkezine seyir halinde olan H.Ç., idaresindeki 20 DG 754 plakalı Ford marka kamyonet ile direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Yan yatan kamyoneti gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Araç içerisinde sıkışan sürücü H.Ç., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri sürücüyü yaralı olarak ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kamyonet kullanılmaz hale gelirken sürücünün yaralı olarak kurtarılması şaşkınlıkla karşılandı. - DENİZLİ

Refüjdeki ağacı devirdi, hurdaya dönen kamyonetten yaralı kurtuldu
Refüjdeki ağacı devirdi, hurdaya dönen kamyonetten yaralı kurtuldu
Refüjdeki ağacı devirdi, hurdaya dönen kamyonetten yaralı kurtuldu
Refüjdeki ağacı devirdi, hurdaya dönen kamyonetten yaralı kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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