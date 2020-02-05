Refüjdeki ağaca çarparak durabildi
FLASH HABER: Van'da ölü sayısı yükseliyor! 26 canımızı yitirdik
Haberler » 3. Sayfa » Refüjdeki ağaca çarparak durabildi - Haberler

Refüjdeki ağaca çarparak durabildi

Kahramanmaraş'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan minibüs, refüjdeki ağaca çarparak ancak durabildi.

05.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:20
Refüjdeki ağaca çarparak durabildi

'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan minibüs, refüjdeki ağaca çarparak ancak durabildi.


Kaza, ilçesi Selçuklu Mahallesi Kadirpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Burhan T'nin kullandığı 46 AAN 277 plakalı minibüs, seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması önce refüje sonra ağaca çarparak ancak durabildi.


Kazada sürücü hafif yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler