Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı
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Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı

Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Burak CAN - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce bariyerlere, ardından da çekici ve TIR'a çarptı.

KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce bariyerlere, ardından da çekici ve TIR'a çarptı. Ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralanırken, yapılan testte alkollü olduğu belirlendi. 

Kaza, akşam saatlerinde Kırşehir- Ankara karayolunun Kırıkkale Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 71 ALL 286 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil, O.Y.'nin kullandığı 81 EU 622 plakalı çekici ve 81 FH 527 dorse plakalı TIR'a çarptıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü M.K. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.K. hastanede tedaviye alınırken, yapılan testte 1.88 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı
Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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