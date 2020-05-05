Refüjdeki ağaca çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Refüjdeki ağaca çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Refüjdeki ağaca çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bulunan Erkilet Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında C.U. yönetimindeki 38 D 9963 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte S.U. ve Y.U. yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Hurdaya dönen araçta çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA