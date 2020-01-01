Refüjde mahsur kalan köpeğin yardımına polis koştu
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Refüjde mahsur kalan köpeğin yardımına polis koştu

Diyarbakır'da çevre yolundaki refüjde mahsur kalan köpeğin yardımına trafik polisleri koştu.

01.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:42
Refüjde mahsur kalan köpeğin yardımına polis koştu

'da çevre yolundaki refüjde mahsur kalan köpeğin yardımına trafik polisleri koştu. Yoğun geçişine rağmen yolun bir şeridini trafiğe kapatan güvenlik güçleri, köpeği mahsur kaldığı yerden alarak barınağa götürdü.


Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aniden yolun ortasına atlayan köpek hızla ilerleyen arabalardan korunmak için kendini refüje attı. Araçların hızla geçtiği refüjde mahsur kalan köpeğin kurtarılması için trafik polisleri seferber oldu. Çevre yolundaki bir şeridi trafiğe kapatan polis ekipleri, köpeği bulunduğu yerden alarak hayvan barınağına götürdü. Kapatılan yol, köpeğin çıkarılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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