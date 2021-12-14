REFÜJDE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ 2 ÖLÜ

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da arkadan bir aracın çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Mahmut Akbulut (30) ile Eda Nur Akbulut (25) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Canik ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ünye'den Samsun istikametine seyir halinde olan Mahmut Akbulut idaresindeki 34 TJ 1421 plakalı otomobile, iddiaya göre henüz plakası tespit edilemeyen bir araç arkadan çarpıp kaçtı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden Akbulut idaresindeki otomobil, orta refüjdeki ağaca çarparak parçalandı. Sürücü Akbulut ile yanındaki yolcu Eda Nur Akbulut otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Mahmut ve Eda Nur Akbulut'un cansız bedenleri, otopsileri yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Polis, otomobile çarpıp kaçtığı öne sürülen araç ve sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.