Refüj ve tretuvarlarda yabani ot temizliği

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi'ne kazandırılan yabani ot temizleme makinesiyle, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün koordineli çalışmasıyla tretuvar ve refüjlerdeki otların temizliğini yapılıyor.

Kütahya Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne kazandırılan yabani ot temizleme makineleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte koordineli olarak refüj ve tretuvar kenarlarındaki yabani otlar temizleniyor. Tavşanlı Kütahya Karayolunu şehir merkezine bağlayan yan yolda yapılan örnek çalışma ile yol kenarındaki yabani otlarla birlikte, dökülen yapraklar ve temizlik çalışmaları tamamlandı.

Kütahya merkezindeki yollarda da yapılacak olan çalışma ile birlikte refüj ve tretuvar kenarındaki yabani otların temizlenmesi artık daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilecek. - KÜTAHYA

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