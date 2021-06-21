Refüj ve Kavşaklarda Bakım Çalışmaları
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Refüj ve Kavşaklarda Bakım Çalışmaları

Refüj ve Kavşaklarda Bakım Çalışmaları
Habermetre - Haberler | Toplum

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşak ve refüjlerde mevsimlik çiçeklendirme çalışması yaptı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşak ve refüjlerde mevsimlik çiçeklendirme çalışması yaptı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşak ve refüjlerde mevsimlik çiçeklendirme ve bakım çalışması yaptı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililerimiz, mevsim şartlarına uygun çiçeklendirme çalışması yaptıklarını söyleyerek, "Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşak ve refüjlerde mevsimlik çiçeklendirme ve bakım çalışmaları yaptık. Bu çalışmalarımız mevsim şartlarına göre rutin olarak devam edecek" diye konuştu.

Vatandaşlar ise sürdürülen çalışmalardan dolayı ekiplerimize ve yetkililerimize teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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