Refüj bordürüne ve palmiyeye çarpıp, 3 lastiği yarılan araçtan burunları kanamadan çıktılar
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Refüj bordürüne ve palmiyeye çarpıp, 3 lastiği yarılan araçtan burunları kanamadan çıktılar

- Refüj bordürüne ve palmiyeye çarpıp, 3 lastiği yarılan araçtan burunları kanamadan çıktılar Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüj bordürüne ve palmiyeye çarptı.

13.07.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:23

- Refüj bordürüne ve palmiyeye çarpıp, 3 lastiği yarılan araçtan burunları kanamadan çıktılar

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüj bordürüne ve palmiyeye çarptı. 3 lastiği yarılan otomobilin içerisinde bulunan 4 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Site önünde kazasız gün geçmediğini belirten site sakinleri ise yola hız-kes konmasını bekliyor.

Kaza, Titreyengöl Caddesi üzerindeki bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Avcı'nın kullandığı 07 HTC 13 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj bordürüne ve palmiyeye çarptı. Refüjde bir süre gittikten sonra yeniden yola dönen ve 3 lastiği yarılan otomobilde bulunan 4 kişi, kazayı şans eseri burunları bile kanamadan atlattı. Otomobil sürücüsü Turgut Avcı, viraja girdiğinde lastiğinin patladığını, aracın kontrolünden çıkarak kaza yaptığını söyledi.Kazanın meydana geldiği yolun kenarında bulunan sitenin sakinleri, yolda kazasız günün geçmediğini belirterek yola acilen önlem alınması gerektiğini dile getirdi.

"Hız-kez koyun"

Site sakinlerinden Egemen Kök, bu yola bir hız-kez koyulması gerektiğini belirtti. Kök, "Burada bir sürü kaza oluyor. Şimdi bu durum tekrar yaşandı. Buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Lütfen buraya bir hız-kes koyun. Bu durumun defalarca kez tekrarlanacağı apaçık ortada. Bir sürü insanın hayatı kararıyor" dedi.

"Gereğinin yapılmasını bekliyoruz"

Sitede oturan Ertekin Kök de özellikle yaz aylarında daha çok kaza olduğunu kaydederek, "Bu konuda tüm yetkilileri önemle yeniden ikaz ediyoruz. Buraya bir hız-kes konmadığı taktirde, yine can kayıpları olmaya devam edecek, yine maddi hasarlı trafik kazaları olmaya devam edecek. Yolu gördüğünüz üzere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve kaymakamlıktan araştırıldığında bu yolda ne kadar sık trafik kazası meydana geldiğini göreceksiniz. Ben tüm yetkilileri dikkatlice ikaz ediyorum. Yazık günahtır. Bu yolun yabancısı olanlar viraja çok hızlı girmiyor ve sürekli burada kaza oluyor. Gereğinin yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan kaza anı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Refüj bordürüne ve palmiyeye çarpıp, 3 lastiği yarılan araçtan burunları kanamadan çıktılar

Kaynak: İHA

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