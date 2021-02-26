Reform paketi nedir, ne zaman açıklanacak? Mart ayında açıklanacak olan ekonomik reform paketinde neler var?

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomik reform çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Mart ayında açıklanacak olan reform paketinde sona gelindi . Tahkim şartının teşvikinden, yatırımcılar için önemli adımlar atılacak. Peki, Reform paketi nedir, ne zaman açıklanacak? Mart ayında açıklanacak olan ekonomik reform paketinde neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik reform paketini açıklayacağını duyurmasıyla gözler reform paketine çevrildi. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan paketin açıklanacağı tarihe ilişkin bilgi paylaştı. Reform paketi nedir, ne zaman açıklanacak? Mart ayında açıklanacak olan ekonomik reform paketinde neler var?

REFORM PAKETİ NEDİR, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Elvan, "Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren "Ekonomik Reform" çalışmalarımızda sona geldik. Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak" dedi.

EKONOMİK REFORM PAKETİNDE NELER VAR?

Ekonomi alanında yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında yatırım izin süreçlerinin kısaltılması, ticari uyuşmazlıkların mahkeme yerine arabuluculuk ve tahkim yoluyla çözülmesi yaygınlaştırılarak, ihtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda yeni mahkemeler kurulacak. Özel sektör yatırımlarında izin süreçlerinin hızlandırılması amacıyla çerçeve bir yatırım kanununun çıkarılması da bekleniyor. Reformlar kapsamında Borçlar Kanununda değişiklik, düzenleyici ve denetleyici kurumların yapılarının yeniden ele alınması, hacizle ilgili şartların gözden geçirilmesi bekleniyor.

Maliye Bakanı Elvan, dün sosyal medya hesabından makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren "ekonomik reform" çalışmalarında sona geldiklerini bildirdi.

Bakan Elvan, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak" açıklamasını yaptı. Ekonomi paketi, iş ve yatırım ortamında güven ortamını tesis eden, mülkiyet hakkını pekiştiren, sözleşme hürriyetini genişleten, yatırım izin süreçlerini kısaltan, tahkimi teşvik eden başlıkları içeren düzenlemeler Meclis'e yasa teklifi olarak sunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'nin geleceğine güvenin" çağrısı yaptığı yatırımcılara hukuk karşısında güvence sağlanacak.

Yatırım izin süreçlerinin kısaltılması, ticari uyuşmazlıkların mahkeme yerine arabuluculuk ve tahkim yoluyla çözülmesi yaygınlaştırılarak, ihtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda yeni mahkemeler kurulacak.

Reformlar kapsamında Borçlar Kanunu'nda değişiklik, düzenleyici ve denetleyici kurumların yapılarının yeniden ele alınması, hacizle ilgili şartların gözden geçirilmesi bekleniyor.

Kamu kurumlarıyla arasında yatırım konusunda uyuşmazlıklar çıkanlar da "yatırım ombudsmanı" çözüm üretecek.