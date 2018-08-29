Reform Eylem Grubu'nun Toplanması Son Derecede Sevindirici"

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Türkiye'nin özellikle siyasi açıdan AB kriterlerine uyumunu gözeten bir platform olarak ilgili bakanları bir araya getiren Reform Eylem Grubu'nun 3 yıl aradan sonra tekrar toplanması son derecede sevindirici bir gelişme. AB'nin tekrar hükümetin gündemine girdiğinin somut bir göstergesi olarak memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, Reform Eylem Grubu'na (REG) ilişkin yaptığı açıklamada, son dönemde AB ile belirli bir yakınlaşmanın hissedildiğini, REG'in toplanmasının da bu yakınlaşmanın hızlanarak devam etmesi açısından umut verici olduğunu belirtti.

Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin özellikle siyasi açıdan AB kriterlerine uyumunu gözeten bir platform olarak ilgili bakanları bir araya getiren Reform Eylem Grubu'nun 3 yıl aradan sonra tekrar toplanması son derecede sevindirici bir gelişme. AB'nin tekrar hükümetin gündemine girdiğinin somut bir göstergesi olarak memnuniyetle karşılıyorum. Son dönemde özellikle ABD'nin yaptırımları karşısında başta Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye destek vermesi, AB ile bir yakınlaşmaya vesile oldu. Özellikle Transatlantik İttifakı'nın Trump'ın yaklaşımlarının etkisiyle çatırdaması, AB'yi çevresindeki ülkelerle ortak bir cephe oluşturma arayışına itti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye ve Rusya ile ortaklık öneren konuşmasında da bu sürecin etkilerini görüyoruz. Ancak Türkiye olarak tam üyelik hedefinin yerine alternatif olarak stratejik ortaklığın önümüze getirilmesine karşı uyanık olmamız lazım. Tam üyelik hedefinin Türkiye için sadece sözde değil, özde de devam ettiğini göstermemiz lazım. Bu açıdan REG'in toplanıyor olması önemli bir gösterge."

Zeytinoğlu, REG'in gündeminde AB katılım sürecinde özellikle kritik önem taşıyan 23 ve 24'üncü fasılların kapsamına giren temel haklar, yargı ile ilgili konular ve siyasi kriterlerin yer aldığını aktararak, "Son dönemde AB belgelerinde sık sık geçen 'Türkiye'nin AB'den uzaklaştığı' saptamasını tersine döndürecek en güzel adım bu gündemi hayata geçirmek olur. AB sürecinin yeniden canlandırılması, hem siyasi alanda gelişmelere ve rahatlamaya yol açacaktır hem de ekonomik olarak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinin başlamasını sağlayacak ve yabancı yatırımlar ve iş dünyası açısından uygun iş ortamının gelişmesine vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

"AB kapısını aralamakta da önemli olan Almanya ile yoğun temaslar var"

Ayhan Zeytinoğlu, gelecek günlerde AB sürecinin canlanması açısından önemli olacak bazı olaylara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dışişleri Bakanımız Avusturya'da AB Gayrıresmi Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Gelecek hafta Federal Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek. Eylül sonunda Cumhurbaşkanımız Almanya'yı ziyaret edecek. Ekimde de Federal Almanya Ekonomi Bakanı'nın iş insanları heyeti ile Türkiye'yi ziyaret etmesi söz konusu. Dolayısıyla AB kapısını aralamakta da önemli olan Almanya ile yoğun temaslar var. Almanya, özellikle Türkiye'de yatırım ve iş ortamı ile yakından ilgili. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecine engel olan ülkelerin başında Almanya geliyordu. Dolayısıyla Almanya ile yeni bir yakınlaşma Gümrük Birliği güncellenmesi açısından da süreci hızlandırabilir. Ayrıca, yine eylül ayında İran'da yapılması beklenen Suriye Zirvesi, arkasından Suriye anayasası ile ilgili Cenevre görüşmeleri derken Suriye'nin geleceği konusu da gündeme geliyor. Burada da Türkiye ve AB arasında ortak çalışma ve iş birliği fırsatları doğmasını bekliyoruz. Ortak çıkarlar üzerinden ortak değerlerde de uyum sağlayabilirsek bu Türkiye'nin sorunlarını çözmesine, hayat seviyesini yükseltmesine ve orta gelir tuzağından çıkmasına yardımcı olacaktır."