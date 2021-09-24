Reflektörlü yelekle gelip, 8 ton kablo çaldılar

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde reflektörlü yelek giyerek kendilerini iletişim firması personeli olarak tanıtıp, 8 ton 600 kilo kablo çalan 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Ayvalık'taki kırsal mahallelerde kendilerini iletişim firmasının altyapı çalışanı olarak tanıtan İ.Ö. (28), M.B. ( 25), R.K. (26) ve V.K. (33) "Yenileme çalışmaları için geldik. Elektrik kesintisi olabilir" diyerek bölgede yaklaşık 8 ton 600 kilo ağırlığında ve piyasa değeri 600 bin lira olduğu belirtilen kablo hırsızlığı gerçekleştirdi. İletişim firması personeli gibi giyinen 4 kişiden, mahalle halkı şüphelenmedi. Bölgede rutin kontrol yapan bulunan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ise kabloları toplayan ekipten şüphelenerek, firmayla irtibata geçti ve herhangi bir altyapı çalışması olmadığını öğrendi. Şüphelilerin Balıkesir'in Edremit Körfezi ve İzmir sınırında da benzer yöntemle hırsızlık yaptığını tespit eden ekipler, 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri Ayvalık Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.