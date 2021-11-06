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Refiye DEMİR hakkın rahmetine kavuşmuştur.

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Refiye DEMİR hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Refiye DEMİR hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Refiye DEMİR hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Dibekli köyü sakinlerinden Salih DEMİR'in eşi Dinçer, Kurtuluş ve Sevinç DEMİR'in anneleri Refiye DEMİR hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Dinçer DEMİR: 0538 945 76 70

06 Kasım 2021, Cumartesi

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