Refika ÖZENÇ hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Refika ÖZENÇ hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Refika ÖZENÇ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Bağlarbaşı Mahallesi sakinlerinden Ahmet TANGUROĞLU'nun kayınvalidesi Serkan TANGUROĞLU'nun anneannesi Refika ÖZENÇ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak öğlen namazını müteakip Bağlarbaşı mezarlığında toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Ahmet TANGUROĞLU: 0535 292 91 33
22 Kasım 2021, Pazartesi
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