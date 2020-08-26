Refik Çaylan kimdir? Prof. Dr. Refik Çaylan nereli, neden öldü?
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Refik Çaylan kimdir? Prof. Dr. Refik Çaylan nereli, neden öldü?

Prof. Dr. Refik Çaylan kaç yaşındaydı? Kulak Burun Boğaz uzmanı olarak görev yapan Çaylan, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir süre Azerbaycan'da çalışmalar yürüten Prof. Dr. Refik Çaylan Sivas'ta covid-19 nedeniiyle hayata gözlerini yumdu.

Refik Çaylan kimdir? Prof. Dr. Refik Çaylan nereli, neden öldü?
26.08.2020 16:32 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:35

Refik Çaylan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kulak Burun Boğaz uzmanı olarak çalışıyordu. Kısa süre önce Azerbaycan'a görev için gitti ve İstanbul'a dönüşte koronavirüs nedeniyle rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

REFİK ÇAYLAN KİMDİR?

Kulak Burun Boğaz uzmanı olan Refik Çaylan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışıyordu. Bir süre önce Azerbaycan'da özel bir hastanede görev alıyordu. Prof. Dr. Refik Çaylan, İstanbul'a seyahati sırasında uzaktarahatsızlanarak Sivas'a acil iniş yapıldı ve tedavi altına alındı. Başarılı doktor, 20 gün boyunca koronaya karşı verdiği mücadeleyi kaybederek 26 Ağustos Çarşamba günü yaşamını yitirdi.

Refik Çaylan kimdir? Prof. Dr. Refik Çaylan nereli, neden öldü?

Prof. Dr. Çaylan'ın ölüm haberini ise Türk Tabipler Birliği duyurdu.

Refik Çaylan kimdir? Prof. Dr. Refik Çaylan nereli, neden öldü?

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