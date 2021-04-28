Refik Anadol "Yapay Zeka ve Sanat Yolculuğu" etkinliğine konuk olacak
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Refik Anadol "Yapay Zeka ve Sanat Yolculuğu" etkinliğine konuk olacak

Refik Anadol 'Yapay Zeka ve Sanat Yolculuğu' etkinliğine konuk olacak
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Görsel sanatlar alanında çalışmalar yapan sanatçı Refik Anadol, "Işık'ta Sanat Var" buluşmaları kapsamında Feyziye Mektepleri Vakfı (FMV) Işık Okulları öğrencileriyle bir araya gelecek.

Görsel sanatlar alanında çalışmalar yapan sanatçı Refik Anadol, "Işık'ta Sanat Var" buluşmaları kapsamında Feyziye Mektepleri Vakfı (FMV) Işık Okulları öğrencileriyle bir araya gelecek.

"Refik Anadol ile Yapay Zeka ve Sanat Yolculuğu" başlığıyla düzenlenecek etkinlik, 30 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Programda Refik Anadol, kendi yolculuğu ve hayallerinin gerçeğe nasıl dönüştüğü, sanatta teknolojinin ve yapay zekanın rolü, sanatın geldiği nokta, şimdi ve gelecekte sanatın nereye doğru yol aldığı gibi konuları katılımcılarla paylaşacak.

YouTube üzerinden gerçekleştirecek etkinlik, "www.fmv.edu.tr/isiktasanatvararthub" linkinden de izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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