Referans Kentsel Dönüşüm Ödüllendirildi

Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Kategorisinde "Referans Dönüşüm Projesi" ile Yılın Metropol İlçe Belediyesi ödülünü aldı. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ödülü Önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın elinden aldı.



ÖDÜLÜN GERÇEK SAHİBİ SAĞDUYULU, BİZE GÜVEN DUYAN, DESTEK VEREN MELİKGAZİLİLER



Melikgazi Belediyesinin hizmetindeki hedefinin HİZMET ODAKLI olduğunu ve yatırım ve hizmetlerin plan ve program içerisinde yapıldığını hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesi "İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın" felsefesini kendine şiar edinmiş ve bu kapsamda birçok kavramı içerisinde barındıran bir belediyedir. Esnaf Dostu, Eğitimin ve Eğitimcinin destekleyicisi, Sporcunun ve Sporun dostu, Çevre ve doğa Koruyucusu, Turizm ve Sanayi merkezi, geri dönüşümü önemseyen,kendi enerjisini kendi üreterek yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan, tarihi mekanların emanetçisi ve koruyucusu, son olarak da Kentsel Dönüşüm ile Melikgazililerin sağlıklı, huzurlu, modern binalarda ikamet etmeleri için prestij semtler oluşturan bir belediye konumundadır.Yaptığımız tüm bu referans hizmetler Türkiye'ye örnek olmakta,birçok kurum kuruluş tarafından da takdir edilerek ödüllendirilmektedir.Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi'nce 19 Kategoride düzenlenen yarışmada Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Alanında şu anda Küçükali,Kazım Karabekir ve Anbar semtlerinde devam eden "Referans Dönüşüm Projesi" ile yılın Metropol İlçesi olmuştur.Aldığımız bu anlamlı ödül çalışmalarımıza ve çalışanlarımıza şevk katacaktır.Bu ödülün gerçek sahibi bize her zaman sağduyu ile yaklaşan,güven duyan ve destek veren Melikgazililerdir. Ödülümüzü tüm Melikgazili kardeşlerime armağan ediyor,emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."dedi.



Melikgazi Belediyesi olarak 1994-2014 yılları arasında toplam 4250 konutun yapılarak teslim edildiğini 2015-2017 yılları arasında Referans Kentsel Dönüşüm Projesinde Küçükali Mahallesinde 34 blok 1525 daire, Anbar Mahallesinde 11 blok 445 daire, Kazımkarabekir Mahallesi'nde de 39 blok 2136 daire inşaatının devam ettiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç "bu dairelerden bir kısmının tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini,2018 yılında da birçok mahalle'de kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ