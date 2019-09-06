06.09.2019 23:50

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile bir hafta boyunca görüşmeler yaptığını belirterek, "Bu görüşmelerin esas amacı olan 'referans kavramları tamamladık' diyecek noktada değiliz." dedi.

Lute, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis için ara bölgede yer alan BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde gayrı resmi bir resepsiyon düzenledi.

Resepsiyon yaklaşık bir saat sürdü.

Liderler, resepsiyona gelişinde Lute ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, resepsiyon sonrası Girne'de açıklamalarda bulunarak, Lute ile bir hafta boyunca yapılan görüşmelerin ardından ara bölgede Rum lider Anastasiadis'le gayriresmi bir kokteylde bugün bir araya geldiklerini kaydetti.

"Çalışmaya devam edeceğiz"

Lute ile yapılan temasların yoğun ve yararlı olduğunu dile getiren Akıncı, "Bu görüşmelerin esas amacı olan 'referans kavramları tamamladık' diyecek noktada değiliz." ifadesini kullandı.

Akıncı, referans kavramları tamamlama çabalarının devam edeceğini belirterek, "Yeni bir başlangıç noktası teşkil edecek olan referans kavramlarının tamamlanması için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ay sonu BM Genel Kurul çalışmaları için New York'ta olacağını anımsatan Akıncı, henüz günü ve saati belli olmamakla birlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini kaydetti.

Akıncı, "Sayın Guterres, 3'lü bir görüşme olmasını da istiyor. Bunun BM Genel Kurul çalışmaları esnasında gerçekleşmesi öngörülmüyor. Genel Kurul bitmesinin ardından daha sonra açıklanacak bir tarihte bu görüşme gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.

"Süreç devam ediyor"

Lute, resepsiyonun ardından yaptığı açıklamada, sürecin devam ettiğini söyleyerek, bu hafta kendisini kabul ettikleri için iki lidere de teşekkür etti.

Hafta boyunca ciddi ve odaklanmış görüşmeler yaptıklarını belirten Lute, "Süreç devam ediyor. Her iki lider de bu sürecin devam etmesi için kararlılıklarını bildirmişlerdir." ifadelerini kullandı.



Lute, pazar gününden bu yana hem Akıncı hem de Anastasiadis ile ayrı ayrı olmak üzere altı defa görüşmüştü.

Kaynak: AA