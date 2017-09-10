Referandumun Ertelenmesi Söz Konusu Değil

IKBY'de 25 Eylül'de yapılması planlanan referandumun ertelenmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.

Referandumun Ertelenmesi Söz Konusu Değil

IKBY'de 25 Eylül'de yapılması planlanan referandumun ertelenmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com