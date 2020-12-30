Referanduma giden o köy, mahalle olmanın mutluluğu yaşıyor
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Referanduma giden o köy, mahalle olmanın mutluluğu yaşıyor

30.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:02
Referanduma giden o köy, mahalle olmanın mutluluğu yaşıyor

Elazığ'da mahalle olmak için daha önce referanduma giden ve büyük bir çoğunlukla evet oyu çıkan Şahinkaya Köyü, resmi olarak mahalle olmanın mutluluğunu yaşadı.

Elazığ'da mahalle olmak için daha önce referanduma giden ve büyük bir çoğunlukla evet oyu çıkan Şahinkaya Köyü, resmi olarak mahalle olmanın mutluluğunu yaşadı.Köyün mahalle olması ile kentte merkezine bağlı mahalle sayısı ise 39'a yükseldi.

Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta olan Şahinkaya köyü, hizmetlerden eksik kalmamak için Mart ayında referanduma gitti. 948 seçmenin bulunduğu köyde oy kullananlardan 417'si evet, 99'u ise hayır dedi. Ardından prosedürlerin yapılması ile 3 bin nüfuslu köy, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı ile resmi olarak mahalle oldu. Mahalle olmanın mutluluğun yaşayan vatandaşlar, artık nereden hizmet alacaklarının belli olduğunu aktardı.

"Mutluyuz ve gururluyuz. Ne olduğumu artık ortada"

Köylerinin mahalle olduğunu belirten Muhtar Hıdır Şahin, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu buraya gelmişti. Bizde konuştuk ve müracaat ettik. Evraklarımızı hazırladık. Ardından referandum yaptık. Orada evet oyu çıktı ve mutluyuz. Köyümüz Elazığ'a 7 kilometre uzaklıktaydı. Nüfusu 3 binden fazla. Şuanda Elazığ'ın 39'ucu mahallesi olduk. Bundan dolayı çok mutluyuz. Daha önce İl Özel İdareye gidiyorduk mücavir alan içindesiniz diyordu. Belediye gittiğimiz zaman köysünüz diyordu. Onun için biz ortada kalmıştık. Bunun için neticeye kavuştuk. Mahalle olduğumuz kesinleşti. Bundan da mutluyuz ve gururluyuz. Ne olduğu artık ortada" dedi.

"Halk olarak çok sevinçli ve mutluyuz"

Mahalle olmanın gurur verici olduğunu dile getiren vatandaşlardan Engin Bingöl ise, "Daha önce farklı kurumlara başvurduk ama netice alamamıştık. Hizmet alamıyorduk. Muhtar ve köyün desteği ile mahalle olduk. Bundan da gururluyuz. Bundan sonrada hizmet alırız. Elazığ'a en yakın köy statüsündeydi. Şuanda mahalle oldu. Halk olarak çok sevinçli ve mutluyuz" diye konuştu.

Mahalle olmak için referanduma gittiklerini anımsatan Cafer Bektaş ise "Referandumda büyük bir oranda mahalle olmak için evet oyu kullandık. Buda resmiyete bindi. Muhtarımız da gelen belgeyi paylaştı. Çok sevinçliyiz, konumumuz belli oldu. Hizmet alacağımız yer ve makam belli oldu" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Referanduma giden o köy, mahalle olmanın mutluluğu yaşıyor
Referanduma giden o köy, mahalle olmanın mutluluğu yaşıyor
Referanduma giden o köy, mahalle olmanın mutluluğu yaşıyor
Referanduma giden o köy, mahalle olmanın mutluluğu yaşıyor
Referanduma giden o köy, mahalle olmanın mutluluğu yaşıyor
Referanduma giden o köy, mahalle olmanın mutluluğu yaşıyor
Referanduma giden o köy, mahalle olmanın mutluluğu yaşıyor
Referanduma giden o köy, mahalle olmanın mutluluğu yaşıyor
Referanduma giden o köy, mahalle olmanın mutluluğu yaşıyor
Referanduma giden o köy, mahalle olmanın mutluluğu yaşıyor
Referanduma giden o köy, mahalle olmanın mutluluğu yaşıyor
Referanduma giden o köy, mahalle olmanın mutluluğu yaşıyor
Referanduma giden o köy, mahalle olmanın mutluluğu yaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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