Referanduma Destek Veren Kerkük Valisi Görevden Alındı

Irak hükümeti, Kerkük valisi Necmeddin Kerim'in görevine son verdi.



Irak Başbakan'ı Haydar El İbadi'nin talebiyle parlementoda oylanan karar, katılan 173 vekilin oy birliğiyle kabul edilirken Kürt milletvekilleri oturuma katılmadı.



Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumuna destek veren Vali Kerim'nin önderliğindeki Kerkük il Meclisi geçtiğimiz haftalarda referanduma katılma kararı almıştı.



Kürdistan Demokratik Partisi üyesi ve milletvekili Ashwaq El Jaff, ise referandumun federal hükümetin ihlallerinin bir sonucu olduğunu ifade etti. El Jaff, "Merkezi yönetimin 14 yıldır anayasayı ihlal etmesinin sonucu bu. Son müzakerelerde federal hükümetin anayasayı 55 kez ihlal ettiğine tanık olduk. Tekrar ediyorum: Referandum kararı bir anda veya rastgele alınmış bir karar değil. Bu Irak hükümetinin anayasa ihlallerine bir cevap." dedi.



Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri IŞİD'le mücadele koalisyonu temsilcisi Brett McGurk, düzenlediği basın toplantısında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden referandumun ertelenmesini talep ettiğini ve Barzani'nin konuya çok soğuk yaklaşmadığını belirtti.



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Tags: Irak Referandum Gepost: 14 september 2017