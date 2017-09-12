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Referandum, Yasal Değil'

Irak Başbakanı İbadi, "Ülkenin bölünmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Referandum, Yasal Değil'

Irak Başbakanı İbadi, "Ülkenin bölünmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Kaynak: Dunya.com