Referandum sürecinde yalan söylemekle suçlanan Boris Johnson'a yargı yolu
İngiltere Westminster Mahkemesi, Başbakanlık koltuğunun en güçlü adayı olarak gösterilen eski dışişleri bakanı Boris Johnson'ın Brexit hakkında 'halka yalan söylemek yanlış bilgilendirmek' suçlamasıyla yargılanmasına karar verdi.
İngiltere'de başbakanlık koltuğunun en güçlü adayı Boris Johnson, Brexit hakkında 'halka yalan söylemek ve yanlış bilgilendirmek' suçlamasıyla yargılanacak.
Westminster Mahkemesi'nin çarşamba günü duyurduğu karar uyarınca, eski Dışişleri Bakanı'nın referandum kampanyası sırasında "Brexit'in sonuçları hakkında İngiliz halkına yalan söylediği ve yanıltıcı olduğu" iddiasıyla yargılanmasına hükmedildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com