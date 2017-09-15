Referandum Kampanyası Resmen Başladı

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da bağımsızlık referandumu için kampanya süreci, mahkeme kararına rağmen resmen başlatıldı.



Madrid yönetimi, Katalan Meclisi'nin 7 Eylül'de onayladığı "İspanya'dan kopma yasası"nın iptali için yargıya başvurmuş, Anayasa Mahkemesi de söz konusu yasayı askıya almıştı. Ayrıca Katalonya lideri Carles Puigdemont ve bazı meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatılmıştı.



Görevini kötüye kullanmakla suçlanan Puigdemont, Tarragona kentinde düzenlenen mitingde, tüm engellemelere rağmen geri adım atmayacaklarını söyledi. Puigdemont, "Bizim bunları başaramayacağımızı söylediler. 1 Ekim'de referanduma gidemeyeceğimizi söyleyenler: Sizce biz 1 Ekim'de ne yapacağız? Biz oy vereceğiz." diyerek kararlılıklarını sergiledi.



Halk oylamasıyla ilgili hazırlık yapan belediyelere cezai yaptırım uygulanacağı resmi uyarıyla bildirilmişti. Daha önce Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyacağını duyuran Barselona Belediyesi, kent sakinlerinin referandumda oy verebileceğini açıkladı ancak oy verme işleminin mahkeme kararını delmeden nasıl yapılacağı netlik kazanmadı.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: İspanya Avrupa Gepost: 15 september 2017