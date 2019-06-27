Refakatçiye cinsel saldırıda bulunan hastaya gözaltı (2)

Refakatçiye cinsel saldırıda bulunan hastaya gözaltı (2)

SERBEST BIRAKILDIZonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde refakatçi olarak bulunan G.A. (23) adlı kadına uyuduğu sırada cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.D., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Refakatçiye cinsel saldırıda bulunan hastaya gözaltı (2)

SERBEST BIRAKILDI
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde refakatçi olarak bulunan G.A. (23) adlı kadına uyuduğu sırada cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.D., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et