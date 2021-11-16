Refahiye Merkez Camisinde, cami müştemilatı, şadırvan, gasilhane ve eklentilerinin açılış töreni gerçekleşti

ERZİNCAN (İHA) - Refahiye Merkez Camisinde hayırsever işadamı tarafından yaptırılan cami müştemilatı şadırvan, gasilhane ve eklentilerinin açılış töreni gerçekleşti.

Düzenlenen açılış törenine Vali Mehmet Makas'ın yanı sıra, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Refahiye Kaymakam V. Muhammet Şükrü Pekpak, Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış programında yaptığı konuşmasında hayırsever iş insanına teşekkür eden ve yapılan tesislerin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Makas daha sonra beraberindekiler ile birlikte yapılan tesisleri gezerek, yetkililerden bilgiler aldı.

Yapılan açılış töreninin ardından Vali Makas, Milletvekili Süleyman Karaman ile birlikte Refahiye ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. - ERZİNCAN

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