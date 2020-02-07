Refahiye'de taşımalı sistemle eğitime kar tatili
Haberler » Güncel » Refahiye'de taşımalı sistemle eğitime kar tatili - Haber

Refahiye'de taşımalı sistemle eğitime kar tatili

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitime bugün ara verildi.

07.02.2020 08:22 | Son Güncelleme: 07.02.2020 08:22
Refahiye'de taşımalı sistemle eğitime kar tatili

ERZİNCAN'ın ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitime bugün ara verildi.

Refahiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Refahiye ilçemizde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin eğitimine bir gün ara verilmiştir" denildi. 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler