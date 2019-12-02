Refahiye'de taşımalı eğitime kar arası

02.12.2019 08:42 | Son Güncelleme: 02.12.2019 08:42

ERZİCAN'ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün için bir gün ara verildi.

Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve bağlı köylerde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün (pazartesi) için bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

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Coşkun MENEK/ERZİNCAN,

Kaynak: DHA