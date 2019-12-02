Refahiye'de taşımalı eğitime kar arası
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Refahiye'de taşımalı eğitime kar arası

ERZİCAN'ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün için bir gün ara verildi.

02.12.2019 08:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 08:18
Refahiye'de taşımalı eğitime kar arası

ERZİCAN'ın  ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün için bir gün ara verildi.

Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve bağlı köylerde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün (pazartesi) için bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.


Kaynak: DHA
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