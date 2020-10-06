Refahiye'de Covid-19 denetimi
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Refahiye'de Covid-19 denetimi

06.10.2020 23:50 | Son Güncelleme: 06.10.2020 23:54
Refahiye'de Covid-19 denetimi

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimleri yapıldı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimleri yapıldı.

İçişleri Bakanlığının 'Korona virüs Denetimleri' genelgesi kapsamında Refahiye'de maske, mesafe ve hijyen denetimleri her gün yapılmaya devam ediyor. Uygulama kapsamında denetim ekiplerinde görevli polis, zabıta ve toplum sağlığı denetim ekipleri ilçe merkezinde faaliyet gösteren iş yerleri, alışveriş alanları, toplu taşıma araçları, lokantalar ve bakkalların günlük olağan denetimini gerçekleştirirken jandarma denetim ekipleri de köylerde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bu alanlarda belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol ederken, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması konusunda esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yapıp, uyarılarda bulunuyorlar. - ERZİNCAN

Refahiye'de Covid-19 denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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