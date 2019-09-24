Refahiye balı tescillendi

24.09.2019 11:16

Refahiye balı için Türk Patent ve Marka Kurumuna 2018 yılında yapılan 'coğrafi işaret' başvurusu onaylanarak "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" alındı.



Erzincan'ın Refahiye ilçesinde geniş yaylaları, meraları, doğası, iklimi ve zengin çiçeklerinden oluşan Refahiye balı için 21 Aralık 2018 tarihinde Türk Patent ve Marka kurumuna başvurusu yapıldı. 18 Eylül 2019 tarihinde ise tescillenerek "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" alındı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, "Refahiye de arıcılık tarihi eski yıllara dayanmakta olup, yöremizin başlıca gelir kaynakları arasındadır. Refahiye balı coğrafi işareti tescillenerek yöremizde belirtilen niteliklere göre üretim yapan üreticilerimize koruma kalkanı sağlayacaktır. Ayrıca ürünün pazarlaması, ihracatı da alınan markadan sonra daha da kolaylaşacaktır. Erzincan da Cimin üzümü, Erzincan bakır ve el işletmeciliği sanatı, Erzincan tulum peyniri olmak üzere 3 adet coğrafi işaret almış, ürün bulunmaktadır. 4'üncü coğrafi işaretli ürün ise Refahiye ilçemize özgü Refahiye balı oldu" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA